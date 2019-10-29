Общество

ТАССТАССВ Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания для снижения риска развития инсульта. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

ТАСС01:23

Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта

Комсомольская правдавчера в 22:58

Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта

РИА Новостивчера в 20:25

Как снизить риск инсульта - рекомендации британских врачей

РЕН ТВвчера в 21:37

Врачи рассказали, как снизить вероятность инсульта

URA.Ruвчера в 21:28

Врачи назвали способы снижения риска инсульта

Известиявчера в 20:56

Эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта

Life.ruвчера в 21:55
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Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:47
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Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян

"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:10
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru вчера в 12:09
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru вчера в 10:07
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:24
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд

Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
АМИТЕЛ вчера в 22:47
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK вчера в 11:23
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат

Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
ТАСС вчера в 22:12
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
РИА Новости вчера в 15:04
Армия и оружие

NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Московский Комсомолец вчера в 19:57
Финансы

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990

По заявлению источника, Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990.
Astera вчера в 15:23
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Политика

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
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