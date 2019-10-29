Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания для снижения риска развития инсульта. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян "Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Происшествия Неизвестный атаковал мечеть во Франции Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Политика Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

Путешествия Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.

Общество Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.

Общество На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.

Армия и оружие США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Общество В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.

Происшествия Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.

Гаджеты Intel представила процессор Core i9 Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.

Хоккей Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».

Армия и оружие В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.

Политика В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.

Армия и оружие NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.

Финансы ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение 10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990 По заявлению источника, Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990.

Происшествия Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.

Общество Социологи назвали главные страхи россиян Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.