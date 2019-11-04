Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные

Специалисты рассказали о правилах, которых следует придерживаться при покупке кондитерских изделий. Эти рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пирожные

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей

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В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать торты и пирожные

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РБК00:32

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новостивчера в 23:17
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У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland.
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В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

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