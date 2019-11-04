Общество
ТАССРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.
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с чего всё началось
«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.RT на русскомвчера в 23:59
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Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Общество
Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства
Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Царьград 05:17
Происшествия
Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Известия 09:33
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Известия вчера в 19:50
Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединённых сил Украины Владимир Кравченко заявил, что разведение сил в посёлке Петровское пройдёт 8 ноября.
Life.ru 10:09
Политика
Зеленский подписал закон о судебной реформе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».
Украина.ру 09:13
Происшествия
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии
Двое взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения грузовика и четырёх легковых автомобилей в Башкирии.
RT на русском 09:55
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 10:00
Общество
«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями
«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.
Вести Воронеж 05:31
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости 02 ноября в 10:30
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
RT на русском 05:20
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
Росбалт 00:59