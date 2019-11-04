с чего всё началось

В Роспотребнадзоре отметили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться. В ведомстве посоветовали отказаться от покупки, если в упаковке много ломаных пряников и печений. Роспотребнадзор также рекомендует обратить пристальное внимание на сроки гордости.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Происшествия В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.

Происшествия В Ереване горит ангар российской авиабазы В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.

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Игры Blizzard показала геймплей Diablo 4 На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.

Общество Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.

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Финансы Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.

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Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Хоккей Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым» Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.

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