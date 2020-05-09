Коронавирус
Газета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Небольшие магазины одежды и обуви заработают на первом этапе снятия ограничений
Российская газета11:02
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество
В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад в честь Дня Победы
Инфорос 07:58
Политика
Экс-глава МИД Австрии стал сотрудником RT
Первой статьей Кнайсль для RT стал анализ влияния эпидемии коронавируса на мировую автомобильную промышленность и прогноз ближайших перспектив автомобилестроения.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 07 мая в 15:46
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу
Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Экономика
Mazda запросила $2,8 млрд кредитов — Reuters
Токио, 9 мая 2020, 18:13 — REGNUM Компания Mazda Motor запросила кредиты на общую сумму около $300 млрд иен (2,8 млрд) у крупнейших банков Японии, 9 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 11:13
Общество
Около 3 млн человек стали участниками акции «Бессмертный полк онлайн»
Около 3 млн человек подали заявки на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».
Типичная Москва 12:49
Наука
Выдры жонглируют камешками, когда голодны
Evo-rus.com вчера в 00:55
Армия и оружие
В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости 06 мая в 21:03
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Игры
Scarlet Nexus выйдет на всех платформах
Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Scarlet Nexus заявлена как начало новой серии.
Общественный контроль 10:22
Общество
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, есть раненые
ИА Красная Весна 04:29
Общество
В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19
Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
РИА Новости 08:45
Политика
Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак
Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
Московский Комсомолец 12:03
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25