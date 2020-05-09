Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
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На первом этапе снятия ограничений откроются небольшие магазины и ателье

Ёлдаш09:51

Стало известно, какие магазины откроют на первом этапе снятия ограничений

Газета.Ru16:00

Установлены сроки открытия магазинов одежды в России

РИА Новости12:57

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Lenta.ru11:48

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

Известия15:23

Небольшие магазины одежды и обуви откроются в России на первом этапе снятия ограничений

ТАСС09:31

Кто первым выйдет из режима самоизоляции

ОГТРК Ямал-Регион01:27
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Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
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В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов

8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
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Авто

Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

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Для примера: одна из самых известных черных дыр находится от нас на расстоянии ок.
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Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
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Хоккей

Партнера Овечкина изгнали из «Вашингтона» за сообщения в соцсетях

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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

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Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
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В ОНФ осудили блокировку сообщений с фото Знамени Победы в Facebook

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Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
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Футбол

Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
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Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
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Происшествия

Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице

Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
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На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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Политика

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Общество

На Бранденбургских воротах высветили слово «спасибо»

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ИА Красная Весна 02:47
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

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Рифей-Пермь вчера в 02:10
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Общество

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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Авто

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В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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