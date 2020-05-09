На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 938

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 139

Здоровье Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции "Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса. 4

Происшествия В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов 8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга. 82

Космос Рядом с Солнечной системой найдена черная дыра Для примера: одна из самых известных черных дыр находится от нас на расстоянии ок.

Хоккей Партнера Овечкина изгнали из «Вашингтона» за сообщения в соцсетях Лайпсик принес извинения, но «Вашингтон» принял решение о разрыве контракта с игроком, который провел в запасе последние семь матчей перед приостановкой сезона из-за коронавируса.

Политика Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.

Футбол Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 71

Происшествия Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 2,7K

Политика Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. 3

Политика На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»). 4

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 409

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 859

Общество На Бранденбургских воротах высветили слово «спасибо» Проекцию слова «спасибо» на русском и еще трех языках высветили на Бранденбургских воротах Берлина, 9 мая сообщает Deutsche Welle. 2

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,6K

Авто В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных машин По данным издания Autonews.ru, в Россию запретят ввоз праворульных транспортных средств категории М2 и М3 (самосвалы, пассажирские автобусы, погрузчики и строительная спецтехника). 238

Происшествия В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев. 24

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 18