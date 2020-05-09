На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

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