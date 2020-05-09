Коронавирус
Газета.RuВ Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
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Небольшие магазины одежды и обуви заработают на первом этапе снятия ограничений
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