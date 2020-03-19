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RT на русскомRT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.
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Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт
 ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.
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