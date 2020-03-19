Коронавирус
RT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.
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Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.RT на русском03:12
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Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
Политика
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Политика
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Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса
Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводит к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Здоровье
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Экономика
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В начале марта на фоне вспышки коронавируса в мире страны ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.
Общество
Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи
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Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
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Ожидается, что фильм появится в сети через полторы недели после премьеры. Об этом сообщает издание Deadline.
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Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
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Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.