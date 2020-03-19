Коронавирус

РБКРБКРоспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор. Домашний карантин предписывается соблюдать две недели.
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с чего всё началось
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт
 ведомства, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны 14 дней провести на карантине.
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

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