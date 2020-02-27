Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно.

Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем. В таких условиях крайне важно соблюдение личной гигиены, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

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