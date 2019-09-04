Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в разных странах мира. По словам специалиста, в европейских государствах «ситуация остается острой».

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью на Украине

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