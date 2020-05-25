Употребление спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему и не поможет защититься от коронавируса, поэтому рекомендуется воздержаться от крепкого алкоголя. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

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