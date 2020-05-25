Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняРоспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Употребление спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему и не поможет защититься от коронавируса, поэтому рекомендуется воздержаться от крепкого алкоголя. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

РБКвчера в 22:31

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Газета.Ruвчера в 21:57

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Lenta.ruвчера в 21:16

Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 21:38

Роспотребнадзор развеял мифы об алкоголе и CoViD-19

Life.ruвчера в 21:17

Роспотребнадзор рекомендует свести к минимуму употребление алкоголя в условиях пандемии

ТАССвчера в 21:44

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19

РИА Новостивчера в 20:24
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В США крысы стали более агрессивными на фоне карантина

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РИА Новости вчера в 23:44
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Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости вчера в 03:57
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
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Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
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ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России

В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
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Общество

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
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Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
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Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13
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Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
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Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

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Стоит отметить, что музыканты группы ABBA впервые вернулись в студию после продолжительного «молчания» в 2018 году и планировали выпустить песни к Рождеству.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

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Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
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Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

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В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона

Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
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