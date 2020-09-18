В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
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В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
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В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
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