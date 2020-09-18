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В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор раскрыл число мутаций нового коронавируса

Московский Комсомолец00:28
Известия

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

РИА Новости23:16
Газета.Ru

Роспотребнадзор заявил, что у коронавируса существует 22 устройчивые мутации

Газета.Ru23:30
Коммерсантъ

Роспотребнадзор: у 99% образцов коронавируса в России две мутации

Коммерсантъ23:27
РЕН ТВ

Роспотребнадзор насчитал 22 устойчивых мутации COVID-19 в мире

РЕН ТВ23:17
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области
REGNUM23:00

Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами.
Lenta.ruвчера в 02:05
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Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
РИА Новости22:59
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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