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ТАСС
ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

Около 22 единичных мутаций коронавирусной инфекции выявлено специалистами на сегодняшний день. Об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Газета.Ru03:19
Life.ru

В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса, которые передаются по наследству

Life.ru23:29
Известия

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33
РБК

Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием

РБК01:56
Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России

Коммерсантъ23:27
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

РИА Новости23:16

Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный

Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
РИА Новости04:50
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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