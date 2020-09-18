В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
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Около 22 единичных мутаций коронавирусной инфекции выявлено специалистами на сегодняшний день. Об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
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