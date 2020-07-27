В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
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Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.В источнике
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