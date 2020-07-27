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В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.В источнике
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РБК

Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

РБК05:01
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

RT на русском04:50
Комсомольская правда

Лучшие дезинфекторы для уничтожения коронавируса назвал Роспотребнадзор

Комсомольская правда04:25
ТАСС

Роспотребнадзор изучил эффективность дезинфицирующих средств

ТАСС03:37
Lenta.ru

Россиянам назвали самые эффективные дезинфекторы для уничтожения коронавируса

Lenta.ru03:27
Известия

Роспотребнадзор назвал лучшие антисептики

Известия03:04
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфицирующих средствах

РИА Новости02:38
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Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости06:11

В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM06:37
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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru04:44
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