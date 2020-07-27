Коронавирус
RT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.
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Армия и оружие
МИД РФ: США и Великобритания дискредитируют инициативы РФ по космосу
Дискредитацией российских инициатив по предотвращению космической гонки вооружений и очередным антироссийским выпадом назвал МИД России 24 июля заявления представителей США и Великобритании об оружейном потенциале, якобы имеющимся у испытываемого Россией космического аппарата.
ИА Красная Весна 24 июля в 08:15
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Общество
Посольство России в Турции разъяснило порядок въезда в страну
Как сообщает посольство, тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, справка о проведенном тестировании также не нужна.
Интерфакс 25 июля в 11:19
Здоровье
В Ярославской области возобновляются диспансеризация и медосмотры
Уже с 27 июля в регионе возобновляется диспансеризация, а также профилактические медосмотры.
Первый Ярославский 03:53
Экономика
МКБ раскрыл схему владения
Сегодня, 27 июля 2020 года, стало известно, что ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) раскрыло владельцев ООО «МКБ Капитал», которое является его основным акционером, так как через ООО Концерн «Россиум» ему принадлежит 50,5% акций кредитной организации.
Саминвестор 02:19
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Происшествия
В Уфе при перестрелке у бара пострадал человек
Российская газета 04:38
Общество
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве.
РБК 00:43
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
В России выделят 5 млрд рублей на жилье для молодых семей
АБН вчера в 09:49
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Общество
В России выявили 5 635 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 5 635 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было в 24,9% случаев.
Москва 24 03:30
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
Здоровье
Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением
Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением, пишет пресс-служба правительства.
Газета.Ru 05:00
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем
Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Общественная служба новостей 25 июля в 03:22
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Экономика
Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
РБК вчера в 23:01