Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новостивчера в 19:09

Подробнее о событии

Роспотребнадзор сообщил о росте заражения ВИЧ при гетеросексуальных контактах

Коммерсантъвчера в 22:48

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

РБКвчера в 21:46

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

РИА Новостивчера в 19:09

60% случаев заражения ВИЧ связаны с гетеросексуальными контактами

Газета.Ruвчера в 21:11

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Известиявчера в 20:45

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

Life.ruвчера в 20:23

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

RT на русскомвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Здоровье

Иммуномодуляторы: лекарства, которые не лечат

Хотя доказано эффективно эти таблетки лечат только излишнюю тяжесть в кошельке - 20 миллиардов рублей было потрачено на их приобретение россиянами в 2018 году.
Ридус 29 ноября в 11:01
Происшествия

Автомобиль влетел в людей на остановке в Благовещенске

Автомобиль влетел в группу людей, стоявших на остановке в Благовещенске Амурской области.
РЕН ТВ 04:57
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Авто

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей

Экономика сегодня 28 ноября в 01:47
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Спорт

Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Prognozist 04:35
Политика

Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
ФАН 29 ноября в 05:31
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Здоровье

Диетологи сказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

МедиаПоток 28 ноября в 12:43
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости 05:05
Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Политика

Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения

Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
ФАН 03:48
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

39-летняя певица призналась, что сделала операцию на груди из-за наследственного заболевания.
Medical Note вчера в 22:17
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Футбол

«Рубин» на последних минутах вырвал ничью у «Ахмата» в Грозном

Московский Комсомолец вчера в 13:11
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Культура

Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов.
Актуальные Новости вчера в 12:34
Армия и оружие

Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
ГЛАС.RU 29 ноября в 07:48
Технологии

Пользователям все еще доступно бесплатное обновление до «Windows 10»

Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
ГЛАС.RU 04:07
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Кино

Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж

Tvkinoradio.ru 29 ноября в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Борьба со СПИДомБольше новостей по теме
Главное