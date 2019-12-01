Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

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