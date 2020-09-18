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РБК
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

Несколько тысяч мутаций коронавируса насчитывается в мире на сегодняшний день. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, зафиксировались и стабильно наследуются 22 мутации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
РБК

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

РБК00:39
Газета.Ru

Роспотребнадзор заявил, что у коронавируса существует 22 устройчивые мутации

Газета.Ru23:30
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Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Известия00:03
RT на русском

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

RT на русском23:33
Российская газета

В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса

Российская газета00:32
Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России

Коммерсантъ23:27
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

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