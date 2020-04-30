Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире Первого канала.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 22:58

Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России

Комсомольская правдавчера в 21:57

Эксперт спрогнозировал начало пика эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 20:26

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 21:24

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 20:17

Ученый назвал сроки выхода на пик пандемии коронавируса в России

РЕН ТВвчера в 19:15

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

ТАССвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM вчера в 22:13
624
Происшествия

Число погибших на пожаре в Южной Корее возросло до 38 человек

Как и опасались власти, число жертв пожара, который вспыхнул в среду в южнокорейском Ичхоне, продолжает расти.
Российская газета вчера в 08:40
1
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru вчера в 01:25
7
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК вчера в 00:34
1K
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть 28 апреля в 10:49
1
Здоровье

Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа, пишет ТАСС.
Свободная Пресса 28 апреля в 13:55
Политика

Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом

России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:39
46
Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
21
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС вчера в 09:01
349
Политика

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
2,5K
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,5K
Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
187
Наука

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

МедиаПоток вчера в 09:15
27
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru вчера в 12:55
27
Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
61
Происшествия

Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии

Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».
Говорит Москва 28 апреля в 10:59
105
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
37
Происшествия

В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости вчера в 23:08
122
Происшествия

Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче

Первый Восточный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей жителя Петропавловска-Камчатского, который высказался в интернете в поддержку теракта, произошедших в 2019 году в Новой Зеландии.
Российская газета вчера в 21:30
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
47
Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия вчера в 11:34
238
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
895
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
529
Шоу-бизнес

Сергей Егоров – Черданцеву: «Вылизывайте и вычитывайте у себя, Юра. Мой главный редактор – аудитория»

Журналист Сергей Егоров ответил комментатору и телеведущему «Матч ТВ» Георгию Черданцеву на критику за публикацию интервью с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Фроловым.
Sports.ru вчера в 13:49
Происшествия

В Воронежской области загорелись 15 дачных домов

ТАСС вчера в 22:59
2
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
939
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru вчера в 21:11
85
Общество

Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания

Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
Известия вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Геннадьевич Акимкин
Российский учёный
Российский учёный-эпидемиолог. Академик РАН, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное