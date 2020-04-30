Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире Первого канала.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

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