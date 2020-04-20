Коронавирус
ИзвестияВ Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
"Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости13:09
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