Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
"Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24
".
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