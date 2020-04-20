с чего всё началось

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 842

Авто Cadillac обнародовал цены на новый Escalade Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 3,1K

Энергетика Цена нефти WTI стала отрицательной Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов. 91

Общество Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции. 236

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,6K

Финансы Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 2,2K

Наука Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv. 26

Наука Ученые научились предсказывать дату смерти человека Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков. 39

Шоу-бизнес Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта. 12

Политика Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.

Происшествия В Новокузнецке бесследно исчез взрослый мужчина В Новокузнецке на днях перестал выходить на связь с родными и близкими 45-летний Александр Коваленко. 1

Авто В Сети рассказали про первый советский минивэн АвтоВАЗа Издание «Российская газета» поделилась информацией о футуристическом семействе минивэнов отечественного автопрома под названием ВАЗ Х. Так, в 80-х годах прошлого века «АвтоВАЗ» показал два футуристичных концепта — Х1 и Х2.

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 68

Энергетика Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.

Здоровье Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов. 113

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 585