Коронавирус
ИзвестияВ Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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Роспотребнадзор: В начале мая или раньше ожидается пик заболеваемости коронавирусом в России
Комсомольская правда12:52
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В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Газета.Ru 12:03
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Астрахань FM 07:18
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Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
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