Коронавирус
Тульская прессаРоспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. Такой прогноз 20 апреля дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
"Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости13:09
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РИА Новости 14:13
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
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В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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INOI представила кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube
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Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей
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Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
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Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
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Известия 14:57
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Путин провел телефонный разговор с Мадуро
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В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Псилоцибин научили производить пекарские дрожжи
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Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Как главный редактор Медиазоны, есть ли увеличение дел про фейки и каким образом это выглядит в условиях коронавируса.
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Криштиану может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии.
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Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
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Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
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Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
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MySLO.ru 09:22