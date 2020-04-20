Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
"Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24
".
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Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
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Общество

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Газета.Ru 12:03
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Общество

«Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ

Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
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В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации, - приводит ТАСС сообщение Минобороны.
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Экономика

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В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне

Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко.
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
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Общество

Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков

Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга.
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Шоу-бизнес

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Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Армия и оружие

Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией

Ранее к оказанию помощи Италии в связи с пандемией приступила Россия.
ТАСС 17:38
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
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INOI представила кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube

Российская компания Inoi представила кнопочный телефон Inoi 283K.
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