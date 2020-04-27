Коронавирус
РИА НовостиВ Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая. По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. "Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.
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И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 10:58
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