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РИА НовостиРИА НовостиВ Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая. По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. "Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.
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Анна Попова
И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции.
— Анна Попова, российский политикРоссийская газета 10:58

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