В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным
Коронавирусная инфекция может стать сезонной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
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В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным
Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:34
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