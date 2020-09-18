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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

Коронавирусная инфекция может стать сезонной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным

Снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции, вероятно, эта тенденция продолжится и коронавирус станет сезонным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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РИА Новости

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Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

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