с чего всё началось

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме. Так, например, будет изменено расписание занятий, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

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