Коронавирус

ТАССТАССВ Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме. Так, например, будет изменено расписание занятий, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе
 Роспотребнадзора.
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