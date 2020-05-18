Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
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Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз

Москва 2418:40

Уровень циркуляции коронавируса в Москве и области упал в четыре-пять раз

ТАСС16:25

В Роспотребнадзоре сообщил о падении циркуляции коронавируса в столичном регионе

Известия16:48

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса в столичном регионе значительно снизился

Вести.Ru16:46

В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Lenta.ru16:27

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

РИА Новости17:32

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза

Московский Комсомолец16:19
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 08:19
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Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
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Армия и оружие

Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии

"Абу Хамзи" уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми.
РЕН ТВ 22:00
Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
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Политика

Мишустин пристыдил чиновников за почасовые выплаты медикам

Мишустин еще раз обратил внимание чиновников, что при проведении дополнительных выплат российским медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, не должен учитываться временной фактор.
Политическая Экспертиза 08:46
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
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Здоровье

Кузбасские медики, работающие с больными COVID-19, получили допвыплаты

Медработники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, получили дополнительные суммы после изменения порядка федеральных выплат, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Почти полкилограмма гашишного масла нашли полицейские у сахалинца

В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
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Общество

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию РФ

Москва, 18 мая 2020, 15:54 — REGNUM Должность генерального директора крупнейшей в России угольной компании СУЭК покидает Владимир Рашевский, его место займёт гендиректор дочерней «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын.
REGNUM 08:54
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Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч

За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке была продана пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.
РЕН ТВ вчера в 17:14
Футбол

Вагнер Лав: обещал Гинеру победу в Кубке УЕФА за лишнюю неделю отпуска

Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА.
РИА Новости 06:20
Общество

В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
Российская газета 21:18
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru вчера в 05:10
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
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Гаджеты

Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
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Шоу-бизнес

67-летняя Елена Степаненко поделилась архивным фото из своей молодости

Вокруг ТВ вчера в 12:10
Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
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Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Экономика

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
РИА Новости 18:35
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Экономика

Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК 17:00
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
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Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Lenta.ru 21:30
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Общество

В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня

Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
Городовой 08:45
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Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
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Кино

Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
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Здоровье

Украинский иммунолог опасается пандемии туберкулеза после COVID-19

Заболеть туберкулезом после окончания пандемии коронавируса может более шести млн человек, считает украинский иммунолог Олег Назар.
iReactor 13:56
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Шоу-бизнес

Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет

Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
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Культура

Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн

Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
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Василий Геннадьевич Акимкин
Российский учёный
Российский учёный-эпидемиолог. Академик РАН, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской Федерации.
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