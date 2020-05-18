Коронавирус
РИА НовостиВ Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
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В Роспотребнадзоре сообщил о падении циркуляции коронавируса в столичном регионе
Известиявчера в 16:48
Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза
Московский Комсомолецвчера в 16:19
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Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Lenta.ru вчера в 20:14
Политика
В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю
Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Происшествия
Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине
Из колонии в Иркутской области, угнав служебный автомобиль начальника ИК, сбежал заключенный.
Lenta.ru вчера в 13:35
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Авто
Сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Car.ru 00:44
Происшествия
Вахтовик скончался от коронавируса в Иркутской области
ИА Альтаир вчера в 22:20
Политика
МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова
Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников
Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
Футбол
Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»
Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.
StarHit.ru вчера в 01:06
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Происшествия
Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19
По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19.
РИА Новости 01:06
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Здоровье
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Авто
Toyota возродит кроссовер Venza
В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
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Общество
Нижегородская область начала снимать ограничения по коронавирусу
Нижегородская область начала снимать ограничения по коронавирусу.
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Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
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