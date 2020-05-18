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Политика В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 119

Авто Сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.

Политика МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии. 2

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Происшествия Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт". 1

Футбол Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином» Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.

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Экономика Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач. 31

Здоровье В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. 99

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Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 9

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 274

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Авто Toyota возродит кроссовер Venza В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами. 10

Экономика Рынку камер обеспечат камерность Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.