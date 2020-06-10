Коронавирус

РБКРБКВ Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева призывает с осторожностью относиться к резкому снижению новых случаев заражения COVID-19 в последние недели, по ее мнению, такое резкое снижение выглядит пугающим.
Интерфакс06:30

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В Роспотребнадзоре заявили, что резкое падение заражаемости в Москве вызывает страх

Piter.tv08:47

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

РБК08:14

Глава Роспотребнадзора по Москве выразила опасения новой вспышки коронавируса

Новые Известия07:24

«Роспотребнадзор» обеспокоен резким снижением заболевших коронавирусом в Москве

Neva.Today07:23

Резкое снижение заболевших коронавирусом в Москве «пугает» Роспотребнадзор

Фонтанка.Ру07:01

Главный санитарный врач Москвы сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

БИЗНЕС Online06:38

Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Интерфакс06:30
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HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты.
RT на русском 07:22
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Космос

Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра

Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.
AstroNews.ru 07:12
Происшествия

В подъезде дома в Воронеже нашли младенца в коробке

В подъезде одного из многоквартирных домов в Советском районе Воронежа сотрудник Росгвардии нашел младенца.
РИА Воронеж 08:29
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ 08 июня в 18:04
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Здоровье

В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной

Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
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Политика

Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным

РИА Новости 09:06
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Здоровье

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 06:39
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму

Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала о «второй жизни» Ефремова

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В Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора

В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора.
Росбалт 01:12
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