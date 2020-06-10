Начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева призывает с осторожностью относиться к резкому снижению новых случаев заражения COVID-19 в последние недели, по ее мнению, такое резкое снижение выглядит пугающим.

с чего всё началось

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

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