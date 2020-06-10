Коронавирус

РБКРБКВ Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева призывает с осторожностью относиться к резкому снижению новых случаев заражения COVID-19 в последние недели, по ее мнению, такое резкое снижение выглядит пугающим.
Интерфакс06:30

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«Мы очень боимся»: В Роспотребнадзоре раскрыли опасность резкого спада случаев коронавируса

Царьград07:04

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

РБК08:14

Глава Роспотребнадзора по Москве выразила опасения новой вспышки коронавируса

Новые Известия07:24

«Боимся отката»: столичный Роспотребнадзор напуган снижением числа заболевших COVID-19

НТВ10:56

Резкое снижение заболевших коронавирусом в Москве «пугает» Роспотребнадзор

Фонтанка.Ру07:01

Главный санитарный врач Москвы сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

БИЗНЕС Online06:38

Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Интерфакс06:30
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

РИА Новости 11:11
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией.
Газета.Ru 11:59
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
29
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
32
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Экономика

Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
4
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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Общество

Россияне выезжали за рубеж в апреле при закрытых границах

Граждане РФ смогли выехать за границу в апреле при почти полностью закрытых границах, они посещали Турцию, Южную Корею, Индонезию, сообщает РБК.
РИАМО 07:05
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Сегодня Ford Motor Company и Volkswagen AG подписали пакет соглашений, расширяющих их глобальный альянс и позволяющих углубить совместные проекты, которые в общих чертах были намечены в июле прошлого года.
Драйв 11:26
Политика

Реклама с Пореченковым возмутила посольство Украины во Франции

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который попал в черный список министерства культуры Украины.
Взгляд.ру 08:05
1
Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
727
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,6K
Общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Футбол

Российский футбол вернется на бесплатное телевидение

Большую часть оставшихся матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут на общедоступном телевидении.
Lenta.ru 12:01
Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
7
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Кино

Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
247
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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Происшествия

Экс-министр IТ-технологий Кировской области Палюх задержан

Объектом повышенного внимания правоохранителей Юрий Иванович, вероятней всего, оказался после задержания по подозрению в неоднократном получении взяток бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, под кураторством которого работало министерство информтехнологий.
Московский Комсомолец Киров 08:13
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
10
Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Газета.Ru 06:39
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Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Российская газета 08:04
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