В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса
По мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает, что снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией.В источнике
С чего всё началось
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости
заявил, что коронавирус в России ослабевает.
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Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии пессимистичного сценария по коронавирусу
Московский Комсомолец08:29