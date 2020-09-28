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РБК
РБК

В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса

По мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает, что снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией.В источнике
С чего всё началось
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости
 заявил, что коронавирус в России ослабевает.
Царьград08:50
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Lenta.ru

В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса

Lenta.ru08:32
Известия

В Роспотребнадзоре опровергли негативный сценарий ситуации с коронавирусом

Известия08:46
Москва 24

В Роспотребнадзоре не ждут пессимистичного сценария по коронавирусу в РФ

Москва 2408:33
РБК

В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса

РБК09:05
Московский Комсомолец

Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии пессимистичного сценария по коронавирусу

Московский Комсомолец08:29
News.ru

В Роспотребнадзоре заявили о готовности к худшему прогнозу по COVID

News.ru08:25
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус ослабевает

Газета.Ru08:17

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики отбили танковую атаку азербайджанской армии на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, десять танков подбиты.
ТАСС09:11
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Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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