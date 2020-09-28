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Народные новости
Народные новости

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В источнике
С чего всё началось
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости
 заявил, что коронавирус в России ослабевает.
Царьград08:50
Подробнее о событии
Российская газета

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

Российская газета10:01
РБК

В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса

РБК09:45
Известия

В Роспотребнадзоре опровергли негативный сценарий ситуации с коронавирусом

Известия08:46
RT на русском

В Роспотребнадзоре оценили вероятность негативного сценария с COVID-19

RT на русском09:36
Lenta.ru

В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса

Lenta.ru08:32
Московский Комсомолец

Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии пессимистичного сценария по коронавирусу

Московский Комсомолец08:29
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус ослабевает

Газета.Ru08:17

Смольный уйдет на «удалёнку» и рекомендует её предприятиям Петербурга

Санкт-Петербург, 28 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендует городским предприятиям и организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы в связи с усилением угрозы коронавируса.
Смольный уйдет на «удалёнку» и рекомендует её предприятиям Петербурга
REGNUM12:13
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
RT на русском11:48
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Эксперты «СберАвтопарка» и агентства Russian Automotive Market Research провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, какие модели авто быстрее всего дешевеют на рынке через 3 года после приобретения.
Тарантас Ньюс12:27
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник.
Газета.Ru11:25
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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