Происшествия
RT на русскомВ Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора.
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Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трёх резервуаров на ТЭЦ в Норильске
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