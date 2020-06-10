Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора.

В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

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