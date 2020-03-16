Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ России выписали более 10% заболевших коронавирусом

В России выписали более 10% заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко "РИА Новостям". По словам чиновника, каждый десятый россиянин из зараженных инфекцией уже выздоровел.
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Названо число выздоровевших россиян с коронавирусом

Lenta.ru06:21

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Интерфакс05:50

Минздрав России заявил о выписке более 10% заразившихся коронавирусом

RT на русском06:15

Мурашко: десятая часть заразившихся коронавирусом в России уже здоровы

РЕН ТВ06:13

В России 10% заболевших коронавирусом пациентов выписаны из больниц

Известия06:00

Минздрав: более 10% заразившихся коронавирусом россиян выздоровели

News.ru05:59

В России выписали 10% пациентов, вылечившихся от коронавируса

Комсомольская правда06:19
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Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 вчера в 20:44
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги

Аргументы и Факты вчера в 11:55
Общество

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Радио Маяк 06:12
Политика

Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о закрытии Москвой границ с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:44
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова обеспокоила поклонников грустными сообщениями

Анна Седокова обеспокоила поклонников грустными сообщениями Анна Седокова оставила в Сети неоднозначное сообщение.
Экспресс газета 05:27
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru вчера в 18:26
Политика

Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией

Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Smolnarod.ru 05:39
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля

Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
Коммерсантъ 03:22
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости вчера в 10:03
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии.
Piter.tv 03:42
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:44
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Вести.Ru 04:54
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском 13 марта в 12:37
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Финансы

Китай пошел против глобального тренда

Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.
Finam.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН 03:56
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
News.ru 02:40
Армия и оружие

Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена

Сербия купила у России шесть комплексов «Панцирь-С». Россия завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
ТК Звезда 04:20
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14 марта в 10:52
Общество

В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом

Напомним, что 16 марта в Петербурге начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:02
Происшествия

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости вчера в 10:07
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