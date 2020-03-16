В России выписали более 10% заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко "РИА Новостям". По словам чиновника, каждый десятый россиянин из зараженных инфекцией уже выздоровел.

В России выписали более 10% заболевших коронавирусом

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Политика Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Политика Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19 Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

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Политика Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.