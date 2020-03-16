Коронавирус
Piter.tvВ России выписали более 10% заболевших коронавирусом
В России выписали более 10% заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко "РИА Новостям". По словам чиновника, каждый десятый россиянин из зараженных инфекцией уже выздоровел.
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Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Общество
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Политика
Лукашенко запросил переговоры с Путиным из-за закрытия границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о закрытии Москвой границ с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Шоу-бизнес
Анна Седокова обеспокоила поклонников грустными сообщениями
Анна Седокова обеспокоила поклонников грустными сообщениями Анна Седокова оставила в Сети неоднозначное сообщение.
Общество
Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса
Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией
Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Финансы
Китай пошел против глобального тренда
Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Армия и оружие
Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена
Сербия купила у России шесть комплексов «Панцирь-С». Россия завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Общество
В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом
Напомним, что 16 марта в Петербурге начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек.
Происшествия