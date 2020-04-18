Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47

Беспроцентные кредиты разрешили выдавать 14 российским банкам

Телеканал 360°18 апреля в 09:38

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Если COVID-19 оставил без денег: меры поддержки от томских банков

РИА Томск17 апреля в 23:19
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

Российская газета вчера в 21:56
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Общество

Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
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Общество

СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
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Происшествия

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 18 апреля в 08:20
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Политика

Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус

Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН 18 апреля в 06:15
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Общество

Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса

«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
РБК 00:00
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,5K
Общество

В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек

В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,1K
Общество

В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса

На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
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Здоровье

«Вакциной» от коронавируса назвали бессимптомных носителей

В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Экономика

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
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Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
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Единоборства

Нурмагомедова и Макгрегора призвали провести бой по правилам бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв полагает, что чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору нужно провести бой по правилам бокса.
Московский Комсомолец 01:48
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
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Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
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Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом

Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
REGNUM 02:43
Общество

В Саратовской области коронавирусом заболели еще 28 человек

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 28 человек.
АиФ Саратов 02:12
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Происшествия

В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости вчера в 03:42
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Здоровье

Вирусолог объяснил резкий рост случаев коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, почему последнее время идет резкий рост числа новых случаев коронавируса.
Smolnarod.ru 02:08
Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
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