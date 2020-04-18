Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 37

Общество Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. 40

Общество СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны. 14

Здоровье Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова. 55

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. 2,1K

Политика Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко. 423

Общество Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса «Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%. 6

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Общество В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 239

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Единоборства Нурмагомедова и Макгрегора призвали провести бой по правилам бокса Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв полагает, что чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору нужно провести бой по правилам бокса.

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Политика Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации. 6

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.

Происшествия В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 587

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 952