Экономика
ИзвестияМЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в министерстве.
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Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб
Коммерсантъ18 апреля в 07:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Экономика
Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан.
Известия вчера в 13:30
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Космос
Впервые за 9 лет астронавты отправятся к МКС с территории США
В среду, 27 мая, в 16:32 по Североамериканскому восточному времени, с легендарного стартового комплекса LC-39 космического центра имени Кеннеди в небо взлетит ракета Falcon 9 с Crew Dragon в качестве полезной нагрузки.
Популярная механика вчера в 12:41
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Авто
В Сети показали изображения четырехдверного купе Ford Mustang Mach-S
Новый рендер дизайна отказался от архитектуры S550 и, используя Mach-E в качестве основы для полностью электрического конкурента седана Tesla.
SpeedMe вчера в 05:14
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия
В Красноярском крае расстреляли молодого мужчину
Минусинск, Красноярский край, 20 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.
REGNUM 00:07
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 18 апреля в 04:27
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса»
По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше.
Слово и Дело вчера в 06:52
Здоровье
В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь
По приказу Министерства здравоохранения Алтайского края от 17 апреля, в Камне-на-Оби откроется инфекционный госпиталь, где будут лечиться пациенты с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 01:17
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск вчера в 21:24
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Футбол
Глава FIGC о намерении возобновить серию А: не хочу быть гробовщиком
Глава Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что намерен возобновить розыгрыш серии А, потому что не хочет быть "гробовщиком итальянского футбола".
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Финансы
Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем
Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
Космос
Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия
Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости вчера в 06:33
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Экономика
ПФР напоминает пенсионерам о новом изменении с 1 июля
Все социальные платежи и пенсии будут перечислять на карты платежной системы "Мир" с 1 июля этого года, напоминают в Пенсионном фонде РФ.
Территория новостей вчера в 11:59
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Культура
Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»
Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Спорт
Большунову не выплатили призовые за победу в норвежском марафоне
Российский лыжник Александр Большунов до сих пор не получил своих призовых за победу в масс-старте на 50 км на 13-м этапе Кубка мира, который прошел в Хольменколлене.
Газета.Ru вчера в 13:59