Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в министерстве.

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

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