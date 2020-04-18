Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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Банки одобрили беспроцентные кредиты для малого бизнеса на 4,6 млрд

РЕН ТВ06:31

Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдавать 14 банков

Комсомольская правда07:38

Банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей

News.ru07:08

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС06:59

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК08:20

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты06:41
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Общество

Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
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NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец

Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
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За неделю сотрудники правоохранительных органов в Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковное министерство здравоохранения обновило карту распространения коронавируса - из нее следует, что больше всего заболевших сосредоточено в основном в городских округах, непосредственно граничащих с Москвой.
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
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В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

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Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Общество

В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге

Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
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На Пасху полиция ужесточила контроль за самоизоляцией

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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Москве

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
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Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
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Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
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