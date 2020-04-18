Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.
ТАСС06:59

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В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК08:20

Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдавать 14 банков

Комсомольская правда07:38

МЭР подписало соглашения с 14 банками для выдачи кредитов под 0% бизнесу

НТВ07:09

В России 14 банков начнут кредитовать бизнес без процентов

Национальная служба новостей07:24

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС06:59

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты06:41
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ.
BFM.ru 07:00
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Общество

Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
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Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
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Общество

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:18
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Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Общество

Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
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Политика

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
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Общество

Врач оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, полезно ли посещение бани в борьбе с новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 03:12
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Здоровье

Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса

Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль 02:38
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Общество

В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
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Единоборства

Андрей Орловский высказался в адрес Петра Яна

FightTime.ru 01:44
Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
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Происшествия

У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус

Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
РИА Новости 07:27
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Общество

Полицейский с пистолетом в руке предупредил россиян о дистанции

News.ru 08:12
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Происшествия

В Астраханской области выявлено ещё 35 случаев заражения коронавирусом

Астрахань, 18 апреля 2020, 11:44 — REGNUM В Астраханской области 18 апреля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:44
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Общество

Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России

Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
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Космос

NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
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Общество

В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
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Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Общество

В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса

В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
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Политика

Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса

США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
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Единоборства

Фергюсон объяснил, зачем сделал вес

Газета.Ru 05:41
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Происшествия

Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:16
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