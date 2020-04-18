Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК08:20

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС06:59

Банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей

News.ru07:08

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru07:03

Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдавать 14 банков

Комсомольская правда07:38

Банки одобрили беспроцентные кредиты для малого бизнеса на 4,6 млрд

РЕН ТВ06:31

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

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