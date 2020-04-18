Экономика
Газета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
Будущее России. Национальные проекты06:41
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
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Москва, 17 апреля 2020, 14:12 — REGNUM Позиция Соединённых Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на сегодняшний день не изменилась.
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Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
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Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
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В чешской блогосфере стартовал флешмоб: рядовые пользователи меняют свои аватарки на изображение маршала Советского Союза Ивана Конева, чью скульптуру на днях снесли в Праге по указанию старосты 6-го муниципального района Ондржея Коларжа.
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