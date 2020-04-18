Экономика
Газета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
Будущее России. Национальные проекты06:41
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:19, Ашберн
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Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
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Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
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Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
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РИА Новости вчера в 14:17
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Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса
По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
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Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 16 апреля в 02:08
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Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей
Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей.
Российская газета 09:48
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Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год
Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен получать по новому контракту с клубом 100 миллионов рублей в год.
Metaratings 08:39
Армия и оружие
Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии
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RT на русском 09:23
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Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
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Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета 07:21
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Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
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Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
Lenta.ru 04:30
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Автор теории «черного лебедя» назвал последствия коронавируса
Талеб уверен, что не допустить эпидемии респираторных заболеваний весьма просто, потому что человечество сейчас уже столкнулось с подобным.
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Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Свердловский губернатор уточнил сроки отмены карантина
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Urbc.Ru вчера в 08:49
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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«Повод разъяснить». Постпред ответил США на об освобождение Вены
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс разъяснить твит касаемо освободительной операции советских войск в апреле 1945 года, свой ответ он разместил на странице в Twitter.
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