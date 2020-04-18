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Политика Жириновский потребовал арестов коммунистов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. 35

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,3K

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Футбол Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.

Политика Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней Власти США и Канады решили продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на тридцать дней.

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Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 10

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