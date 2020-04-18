Экономика
Газета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
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