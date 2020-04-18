Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила
 пресс-служба Минэкономики России.
Коммерсантъ18 апреля в 07:47

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Кредиты на зарплату

Российская газетавчера в 13:09

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты18 апреля в 06:41
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2K
Общество

Во Владикавказе идет народный сход против безработицы

Во Владикавказе идет народный сход против потери работы из-за карантинных мер.
Росбалт 06:42
Здоровье

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
74
Общество

Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
75
Общество

Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове

Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
5
Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
10
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Экономика

Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
743
Общество

McDonald’s и KFC грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции

Компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Говорит Москва 08:51
7
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
81
Общество

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом".
ТАСС 09:21
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews вчера в 10:48
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Здоровье

Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
3
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,1K
Хоккей

Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Газета.Ru 10:18
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Политика

Из-за переноса парада Победы военнослужащих отправят на карантин

Lenta.ru 04:40
45
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
779
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
849
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
80
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Кабмин уже утвердил данный перечень. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте кабмина в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 07:58
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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

Причиной смерти женщины у подъезда в Москве стала острая сердечная недостаточность, сообщил департамент здравоохранения Москвы.
РБК 05:06
649
Общество

Коронавирус обнаружен в 26 районах и округах Нижегородской области

По состоянию на 17 апреля, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 26 муниципалитетах области.
АПН - Нижний Новгород 17 апреля в 10:49
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
144
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
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Футбол

К борьбе за Азмуна подключатся «Арсенал» и «Эвертон»

Как стало известно источнику, Азмун может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, где им заинтересовались лондонский «Арсенал» и «Эвертон».
Нева Спорт 10:51
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