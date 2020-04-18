Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка.
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с чего всё началось

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.
ТАСС06:59

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В Правительстве назвали 14 банков, которые будут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

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Национальная служба новостей07:24

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты06:41
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Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
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Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
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Общество

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Общество

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Футбол

Лунин может стать вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
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Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Общество

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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

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Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

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Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
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Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество

Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России

Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
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