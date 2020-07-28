Коронавирус
ГородовойЦентр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о старте испытаний вакцины от коронавируса, которую изобрел новосибирский научный центр «Вектор». Известно, что в первом этапе испытаний участвую пять добровольцев. Первому ввели средство в понедельник, остальным будут вводить с интервалом в 72 часа.
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147 тысяч получат новосибирские добровольцы за испытание вакцины от COVID-19
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