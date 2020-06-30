Экономика
РИА НовостиВ России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем для каждого российского региона, утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.
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Что изменится в России с 1 июля 2020: Еще 10 тысяч на детей, новые тарифы ЖКХ и замена счетчиков
Комсомольская правда18:02
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
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Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 11:34
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Ближайший союзник США Япония отказала размещать американские комплексы противоракетной обороны.
Невские Новости 20:05
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости 22:35
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Общество
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новости 21:44
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат 19:00
Политика
46% опрошенных ZabNews высказались против поправок в Конституцию
ZabNews в своей группе в социальной сети «Одноклассники» провело опрос, в котором поинтересовалось мнением подписчиков о проводимом голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Zabnews.ru 10:01
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году
Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
UfaTime.ru 02:56
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль 15:02
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила путь страны в борьбе с коронавирусом в интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось на сайте.
Lenta.ru 20:47
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК 22:36
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Наука
В Британии создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
В Великобритании создан особенный фонарик, который может улучшить зрение за 3 минуты в день.
ToDay News Ufa вчера в 06:23
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 08:08
Культура
Netflix выпустил комедию про «Евровидение»
На платформе контент-провайдера Netflix Уилл Фарелл совместно с режиссёром Дэвидом Добкиным выпустил комедию про «Евровидение».
ВладТайм 07:07