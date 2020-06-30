В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем для каждого российского региона, утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 454

Технологии «Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя "В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 84

Общество Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 306

Футбол Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.

Политика 46% опрошенных ZabNews высказались против поправок в Конституцию ZabNews в своей группе в социальной сети «Одноклассники» провело опрос, в котором поинтересовалось мнением подписчиков о проводимом голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 18K

Гаджеты Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm. 18

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,8K

Общество В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила путь страны в борьбе с коронавирусом в интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось на сайте. 10

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 105

Здоровье Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.

Политика Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета. 5

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,6K

Наука Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу. 27