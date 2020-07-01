Общество
РИА НовостиВ России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем для каждого российского региона, утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.
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Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостейвчера в 02:12
В Думе расходятся во взглядах на рост платежей по ЖКХ в стране
Общественное телевидение Россиивчера в 11:27
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Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Газета.Ru вчера в 12:40
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Футбол
«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича
"Барселона" сообщила о договоренности по переходу хавбека "Ювентус" Миралема Пьянича.
Vprognoze.ru 29 июня в 14:15
Космос
NASA в третий раз отложило запуск миссии на Марс
По данным СМИ, задержка до 11 августа не критична для миссии, но если NASA не успеет отправить марсоход до этой даты, то следующий шанс выпадет не ранее 2022 года из-за положения Земли относительно Марса.
Росбалт вчера в 15:16
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:59
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия вчера в 23:25
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул швейцарский ФК «Сьон»
ТАСС Спорт вчера в 14:47
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $19 млн
Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
REGNUM вчера в 08:30
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 вчера в 15:34
Армия и оружие
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:21
Происшествия
На Сахалине мигранта осудили за содействие терроризму
Российская газета вчера в 22:57
Здоровье
2,5 тыс. человек в день заболевают пневмонией в Казахстане
Третий сценарий предусматривает, что ограничительные меры продлятся месяц, и к концу августа в Казахстане в день будут фиксировать 2500 случаев заболевания, требующих госпитализации.
Evo-rus.com вчера в 10:45
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия 29 июня в 03:39
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 22:46
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости вчера в 15:32
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 29 июня в 17:25
Политика
Парламент КНР принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Высший законодательный орган Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:07
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
Происшествия
Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
Интерфакс вчера в 18:34
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия 29 июня в 15:44
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости вчера в 12:57