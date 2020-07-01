В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем для каждого российского региона, утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.

В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

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