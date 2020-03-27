Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ, потому что риски на сегодняшний день реальны.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19. А оставшиеся 20% - это те, кто оказался в контакте с этими людьми.

Общество Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Общество Во Франции режим изоляции продлят на две недели Власти Франции подливают режим изоляции из-за эпидемии коронавируса еще на две недели – до 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Экономика Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.

Политика Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.