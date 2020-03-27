Коронавирус
РидусВ России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19. А оставшиеся 20% - это те, кто оказался в контакте с этими людьми.
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Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ, потому что риски на сегодняшний день реальны.
— Анна Попова, российский политикПарламентская газета 06:09
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Общество
Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
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Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Общество
Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
Общество
Во Франции режим изоляции продлят на две недели
Власти Франции подливают режим изоляции из-за эпидемии коронавируса еще на две недели – до 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Гаджеты
Линейка флагманов Samsung Galaxy S20 продается на 40% хуже Galaxy S10
Линейка флагманов Samsung Galaxy S20, вышедшая на рынок относительно недавно, продается на 40% хуже Galaxy S10 в сравнении с аналогичным промежутком времени в 2019 году.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Экономика
Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
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Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова
Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
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Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
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В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Политика
Северная Македония вошла в НАТО
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Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.