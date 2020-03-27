Коронавирус

РидусРидусВ России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19. А оставшиеся 20% - это те, кто оказался в контакте с этими людьми.
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Анна Попова
Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ, потому что риски на сегодняшний день реальны.
— Анна Попова, российский политикПарламентская газета 06:09

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