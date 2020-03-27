Коронавирус
РидусВ России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19. А оставшиеся 20% - это те, кто оказался в контакте с этими людьми.
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Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ, потому что риски на сегодняшний день реальны.
— Анна Попова, российский политикПарламентская газета 06:09
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Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Происшествия
Российский истребитель Су-27 упал в Черном море
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Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Наука
Искусственный интеллект предложил лекарство от коронавируса
Как сообщает портал ResearchGate, ученые взяли за основу платформу на нейронных сетях и исследовали экспрессию ДНК в ответ на воздействия лекарств.
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%
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Общество
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Проведение ЕГЭ перенесено на 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся девятых классов — на 9 июня 2020 года.
Общество
«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения, кроме работающих круглосуточно.
Общество
Росавиация опровергла данные о предложении ограничить полеты по России
«Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала», — заявил собеседник агентства.
Политика
В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Происшествия
В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Авто
Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ
Недавно «Автоновости дня» сообщали о том, что украинские LADA Vesta, Largus и XRay, которые собрал Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), прошли аудит качества от Renault Group Eurasia.
Происшествия
Суд продлил арест историка Соколова на полгода
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, до 23 сентября.
Общество
Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Здоровье
Врач рассказал о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал ближайшие две недели переломным моментом в борьбе с коронавирусом.
Политика
Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан
Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты
В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Общество
Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен
Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
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