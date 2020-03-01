Экономика
ТАССВ России заканчивается третий этап амнистии капиталов
Третий этап амнистии капиталов, стартовавший в России 1 июня 2019 года, завершается 29 февраля.
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Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта
По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Футбол
Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Общество
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу
Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Деми Мур приятно удивила поклонников образом в платье с декольте
Глубокое декольте и линия плеч оказались настолько соблазнительными и привлекательными, что все забыли – звезда уже давно отпраздновала 50-летие.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
Политика
Путин заявил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике
Мировая экономика уже ощутила на себе негативные последствия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных сырьевых рынках.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Происшествия
В Забайкальском крае 12 вагонов сошли с рельсов
В Забайкальском крае 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген - Хилок, сообщается на сайте железной дороги региона.
Гаджеты
Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12
Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Автоэксперты выяснили, какие машины могут доставить владельцам массу трудностей при продаже на вторичном рынке в нашей стране.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Армия и оружие
Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада
Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игре
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Происшествия
Один человек погиб и десять пострадали в ДТП под Владимиром
«Предварительно, на текущий момент из 16 человек, находившихся в автобусе, один человек погиб, десять пострадали», — приводит ТАСС сообщение.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Происшествия
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.
Футбол