Экономика
REGNUMВ России 2 марта завершается третий этап налоговой амнистии
В России 2 марта 2020 года завершается третий этап налоговой амнистии капиталов — добровольного декларирования физлицами зарубежных активов и счетов, сообщили в ФНС. Тем, кто представит декларации, государство гарантирует освобождение от уголовной и административной ответственности.
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Футбол
Смолов не смог помочь «Сельте» обыграть «Гранаду»
В субботу, 29-го февраля, "Сельта" совершила вояж в Гранаду, где провела с одноимённой командой поединок 26-го тура Примеры.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Армия и оружие
Два сирийских самолета сбиты турецкими военными в Идлибе
Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета, пилоты катапультировались, с ними все в порядке.
Политика
Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии.
Происшествия
Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Авто
Эксперты назвали главные недостатки ОСАГО
Напомним, что издание speedme.ru ранее уже писало, что с 8 марта страховщики смогут записывать информацию о наличии у автомобилиста полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО.
Биатлон
Первый тренер Логинова: он умеет терпеть больше, чем все другие
Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, в интервью РИА Новости рассказала, в чем ее ученик сильнее других биатлонистов, в чем трудности развития биатлона в Саратове и в чем главный смысл работы детского тренера.
Происшествия
Во Владимире водитель такси насмерть сбил двоих пешеходов
Сегодня утром во Владимире у остановки «Химзавод» водитель Яндекс.Такси сбил двух человек. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Здоровье
Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Политика
Путин поздравил Горбачева с днем рождения
Общество
Официальным лицом бренда Газпромбанка стал Федор Бондарчук
В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Футбол
75! Геннадий Орлов празднует день рождения
2 марта 1945 года родился Геннадий Орлов. Сегодня бывшему нападающему «Зенита», а ныне известному комментатору исполняется 75 лет.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Происшествия
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Происшествия
СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.